A “C’è posta per te” i vincitori di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro

Dopo la pausa della scorsa settimana, torna l’appuntamento con “C’è Posta per Te”. Il programma, scritto e condotta da Maria De Filippi, è in onda sabato 17 febbraio alle ore 21.20 circa su Canale 5.

Anche il quinto appuntamento è come sempre caratterizzato dalle storie delle persone che, per ritrovare un amore perduto, un figlio che non incontrano da tanto tempo, per ricomporre legami compromessi o fare una sorpresa ad un familiare o ad un amico si rivolgono alla trasmissione che il sabato sera convince una platea televisiva media di 6 milioni di telespettatori.

Coinvolti nelle emozionanti sorprese di “C’e’ Posta per Te” la coppia di cantanti trionfatori alla 68° edizione del Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente” Ermal Meta e Fabrizio Moro e per la prima volta insieme in Tv gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci, uniti dal set cinematografico e nella vita.

Prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, “C’e’ Posta per Te “è ideato da Maria De filippi e Alberto Silvestri con Lucia Chiorrini.

