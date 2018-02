Nuovo album per Benji e Fede, il 2MAR_ esce “Siamo solo noise”

A tre anni dal debutto sulla scena musicale,esce il terzo album di, dal titolo Siamo solo noise (Warner Music).

“Siamo Solo Noise letteralmente significa siamo solo rumore – dicono i due ragazzi -, ma per noi il significato più importante è siamo solo noi, ovvero Noi e Voi. In questi anni non avremmo mai pensato di poter arrivare a fare tre album, due tour sold out e tutte le bellissime esperienze che ci avete fatto vivere, e ve ne siamo grati. Siamo Solo Noise perché per alcune persone siamo solo rumore; quando ci vedono passare per strada o ci sentono in radio, ma alla fine la musica cos’è se non solo rumore? Può essere piacevole o spiacevole, dipende dai gusti musicali, ma noi pensiamo che nella vita se non riuscirai a fare rumore, non riuscirai nemmeno a lasciare il segno”.

“Siamo Solo Noise” è stato anticipato dal singolo uscito a dicembre “Buona fortuna” che, per la prima volta, vede Federico nelle vesti di autore e il cui video ha all’attivo oltre 10 mln di views.