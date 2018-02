18/02/2018 – 17:05 #RAI1: TECHETECHETÈ Un ricordo di Bibi Ballandi

Sarà dedicata al ricordo di Bibi Ballandi, agente, imprenditore e produttore dei più importanti varietà del firmamento televisivo degli ultimi 20 anni, la puntata di “Techetechetè” dal titolo “Ballandi… con le stelle”, in onda domenica 18 febbraio, alle 17.05, su Rai1.

Si rivedranno gran parte degli spettacoli realizzati da Ballandi in coproduzione con la Rai: da “Andrea Bocelli show” del 2017, passando per “Ti lascio una canzone”, “Torno sabato”, “Amore”, “Il più grande spettacolo dopo il week-end”, “Uno di noi”, “Francamente me ne infischio”, “Notti sul ghiaccio”, “Tutti gli zeri del mondo”, “Volami nel cuore”, e tanti altri, senza dimenticare la sua creazione più longeva: “Ballando con le stelle” (2005-2018) e la fiction “Il pirata Marco Pantani”, dedicata al ciclista romagnolo.

Tanti gli artisti che si rivedranno: da Fiorello ad Adriano Celentano, da Giorgio Panariello a Gianni Morandi, da Massimo Ranieri a Renato Zero, da Jovanotti a Lucio Dalla. E ancora Luca Zingaretti, Rita Pavone, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Roberto Bolle, Loretta Goggi, Raffaella Carrà.

Redazione