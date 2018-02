Ermal Meta colpito dalla performance di un bambino che canta “Non mi avete fatto niente” lo invita a cantare insieme al Mediolanum Forum di Assago  il 28 di aprile.

Lui si chiama Giuseppe e ha un talento straordinario. In un video su Facebook canta “Non mi avete fatto niente”. Ed Ermal Meta, che ha vinto Sanremo con questo brano insieme a Fabrizio Moro, ha postato il video che poi ha fatto il giro di Facebook. “Ti invito ufficialmente al Forum di Assago (il 28 aprile ndr) a cantare insieme, bimbo fenomeno. Diffondete per favore così gli arriva“, ha scritto l’artista Ermal Meta Facebook

Ebbene, “l’enfant prodige” è stato trovato dalle telecamere del Tg2 si chiama Giuseppe ed è calabrese e naturalmente ha accettato di buon grado l’invito di Ermal. La musica è la sua passione e per questo da due anni studia presso l’Associazione Musicale Mozart di Girifalco con l’insegnante Anna Virginia Nuzzo.

Giuseppe alla domanda alla domanda sul perché ha caricato un video proprio con questo brano dal testo non facile ha risposto…“Perché ha un significato bello, la musica è bella… mi piace!“.

Intanto “Non mi avete fatto niente” è il brano più trasmesso dalle radio nell’ultima settimana in Italia, secondo le rilevazioni EarOne e in attesa del grande concerto-evento del 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano), in occasione del quale l’artista ospiterà anche Fabrizio Moro, Ermal Meta continua il suo instore tour che ieri a Milano lo ha visto radunare migliaia di persone.

Ecco i prossimi appuntamenti:

19/02/2018 h 18 Genova, Feltrinelli Via Ceccardi

23/02/2018 h 18 Torino, MondoJuve Shopping Center

24/02/2018 h 17 Rovigo, La Fattoria

25/02/2018 h 17 Bussolengo, Auchan Porte dell’Adige

02/03/2018 h 17 Orio Al Serio, Oriocenter

03/03/2018 h 17 Reggio Emilia, I Petali

04/03/2018 h 17, Massa Carrara, Maremonti

09/03/2018 h 17, Forlì Cesena, Romagna Shopping Valley

10/03/2018 h 17, Porto Sant’Elpidio, Auchan

11/03/2018 h 17, Perugia, Collestrada

15/03/2018 h 17.30 Sambuceto, Centro D’Abruzzo

16/03/2018 h 18 Pontecagnano Faiano, Maximall

17/03/2018 h 17 Afragola, Le Porte di Napoli

18/03/2018 h 17 Guidonia, Tiburtino

23/03/2018 h 17.30 Castofilippo, Le Vigne

24/03/2018 h 17 Gravinia di Catania, Katanè

25/02/2018 h 17 Carini, Poseidon

28/03/2018 17.30 Rende, Metropolis

29/03/2018 h 17.30 Mesagne, Auchan

30/03/2018 h 17.30 Bari, Feltrinelli Via Melo da Bari

Redazione