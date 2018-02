Quinto appuntamento con “L’Isola dei famosi”: La produzione ha deciso di accogliere l’appello di Giucas: tentare un esperimento di ipnosi.

Martedì 20 febbraio, in prima serata su Canale 5 quinto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

Si è conclusa la quarta settimana per i 14 naufraghi dell’Isola dei Famosi e un televoto tutto al maschile vede in lizza tre ospiti dell’Isola del Mejor: Amaurys Perez, Filippo Nardi e Franco Terlizzi. Uno di loro dovrà abbandonare per sempre il gioco. A deciderlo saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

La produzione ha deciso di accogliere l’appello di Giucas: tentare un esperimento di ipnosi. Chi sarà il protagonista prescelto dal mentalista e, soprattutto, cosa vuole indurlo a fare?

Con l’uscita di Craig Warwick – ritirato per un infortunio – e Cecilia Capriotti – eliminata dal televoto – si sono delineati nuovi equilibri. Gli scontri non mancano soprattutto tra Alessia e Rosa, che si sono ritrovate entrambe sull’Isola del Peor. Invece, su quella del Mejor, Bianca e Filippo stanno iniziando a conoscersi meglio e hanno vissuto momenti di complicità, interrotti da contrasti sulla gestione del fuoco e delle attività della comunità…. Riusciranno a trovare l’intesa?

La prova ha portato un bottino di cibo per tutti, tranne per Alessia, “Pejor” della settimana ed esclusa dalla ricompensa.

È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo http://www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.

Redazione