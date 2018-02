L’ISOLA DEI FAMOSI: ALESSIA MARCUZZI risponde a “Striscia”: “…qui non siamo un tribunale …” – In nomination: Franco, Paola e Gaspare

In apertura della quinta puntata de l’Isola dei Famosi di ieri 20 febbraio 2018, Alessia Marcuzzi, torna sulla questione droga per spiegare la sua posizione e chiarire (?) ai conduttori di Striscia perché non può tenere conto di un video che le è stato fatto ascoltare con presunte prove di colpevolezza: “Sono contraria all’uso delle droghe. Detto questo: le prove tangibili per adesso non sono prove visive. Quindi chiedo agli amici di Striscia di continuare le indagini, però noi qui non siamo un tribunale. Le persone si devono difendere nelle sedi opportune”. Per concludere la conduttrice chiarisce che le telecamere nella villa prima dello sbarco dei naufraghi non erano accese 24 ore su 24.

Andando oltre …Filippo Nardi è il naufrago che viene ufficialmente eliminato dall’Isola dei Famosi” restano Franco e Amaurys che ricevono i complimenti dei naufraghi della Palapa che abbracciano e salutano invece l’eliminato per l’ultima volta.

La puntata di ieri è stata caratterizzata dall’esperimento di Giucas su Francesca Cipriani. mirato a entrare nella mente di Francesca Cipriani per liberarla dall’ansia e dalla paura permettendole di buttarsi tranquillamente dall’elicottero. La riuscita dell’esperimento garantirà una pizza a testa. Giucas ce l’ha fatta! E tutti avranno la pizza.

Il Mejor della settimana è Simone e la Pejor è Paola. Alessia annuncia che da questa settimana non ci sarà più nessuna divisione e i naufraghi vivranno insieme sulla stessa isola.

Simone in qualità di Mejor della settimana ha la possibilità di prendere una barca e di recarsi, con un naufrago dell’altro sesso sull’isla Bonita, un’isola piena di comodità, con un letto, cibo e persino una doccia. Lui sceglie Elena Morali e i due partono.

I nominati della settimana sono: Franco, Paola e Gaspare.

Redazione