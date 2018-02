MADMAN: si aggiungono due nuove date al “BACK HOME LIVE TOUR”, durante il quale il rapper presenterà al pubblico il nuovo disco di inediti “BACK HOME

MADMAN

SI AGGIUNGONO DUE NUOVE DATE A POTENZA E CATANIA

BACK HOME LIVE TOUR

DISPONIBILI IN PREVENDITA I BIGLIETTI DEL TOUR

IN PARTENZA IL 7 APRILE DA ROMA

PER PRESENTARE IL NUOVO DISCO DI INEDITI

“BACK HOME”

Si aggiungono due nuove date a Potenza e Catania al “BACK HOME LIVE TOUR”, durante il quale MADMAN presenterà al pubblico il nuovo disco di inediti “BACK HOME” (Tanta Roba Label / Universal Music Italia).

I biglietti per tutti gli appuntamenti sono disponibili in prevendita su TicketOne, tranne quelli per il live di Cagliari (acquistabili su Clappit) e di Locorotondo (acquistabili su BookingShow).

Queste le date del tour durante il quale MadMan presenterà il disco “BACK HOME” in tutta Italia:

7 aprile – Orion Club di Roma (Viale J.F.Kennedy 52, Ciampino)

13 aprile – Tattoo Convention di Lecce (Piazza Palio)

14 aprile – New Age Club di Roncade – TV (Via Tintoretto 14)

20 aprile – Fabrik di Cagliari (Via Goffredo Mameli 216)

21 aprile – Campus Industry Music di Parma (Largo Simonini)

24 aprile – PalaBattisti di Intra – VB (Via Brigata Cesare Battisti 27)

27 aprile – Duel Beat di Pozzuoli – NA (Via Antiniana 2/a)

28 aprile – Cycas Discoteque di Tito – PZ (Zona Industriale) – NUOVA DATA

30 aprile – Bounce di Locorotondo – BA (C.da Tagaro 16)

1 maggio – One Day Music Festival di Catania (Viale Presidente Kennedy) – NUOVA DATA

3 maggio – Hiroshima Mon Amour di Torino (Via Carlo Bossoli 83)

4 maggio – Afterlife di Perugia (Via della Gomma 28)

5 maggio – Viper Theatre di Firenze (Via Pistoiese 309/4)

8 maggio – Alcatraz di Milano (Via Valtellina 25)

12 maggio – Lanterna Azzurra di Corinaldo – AN (Via Madonna del Piano)

“BACK HOME”, che ha esordito al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GFK (dati diffusi venerdì 9 febbraio da GfK Italia), è stato anticipato da “Trapano”, singolo certificato Oro da Fimi/GfK Italia un mese dopo la sua uscita (novembre 2017) e “Centro” ft. Coez (il cui video è visibile al link https://youtu.be/D9sZpdezxW0)!

Questa la tracklist di “BACK HOME”: Niente Proprio (Prod. Ombra, Kang Brulèe); Trapano (Prod. Pherro); Successo (Prod. Pherro);Salsa (Prod. PK, Ombra); Ciò Che Fa Per Me (Prod. PK); Hollywood feat. Gemitaiz (Prod. PK, Ombra); Extraterrestri feat. Priestess(Prod. PK, Ombra); Centro feat. Coez (Prod. PK); Niente Da Dividere (Prod. PK, Ombra); Storie (Prod. Nate Walka p/k/a “ntG.world”, Tha Radio); Mickey Rourke (Prod. PK, Ombra); Grande (Prod. Dub.Io)

L’album è disponibile (https://umi.lnk.to/backhome) nelle versioni:

CD STANDARD + Booklet Poster

CD DELUXE

CD DELUXE autografata – esclusiva Amazon.it

L’edizione Deluxe contiene il bonus disc “MM Vol.2”, mixtape cult del web e campione di plays in streaming nel 2017, che non è mai stato pubblicato finora su supporto fisico. Da “MM Vol.2” sono estratti i due singoli certificati platino “Veleno 6” e “Bolla Papale Freestyle”.

