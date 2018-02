MATTEO MARKUS BOK con il brano “Noi, ragazzi di oggi” di Luis Miguel al Teatro Ariston di Sanremo ha conquistato l’accesso alla seconda puntata di SanremoYoung.

MATTEO MARKUS BOK

Si è esibito sul palco del Teatro Ariston di Sanremo

con il brano “Noi, ragazzi di oggi” di Luis Miguel

e ha conquistato l’accesso alla seconda puntata di SanremoYoung.

Link dell’esibizione: https://youtu.be/0RHqE7TBtqk

Venerdì 16 febbraio Matteo Markus Bok si è esibito sul palco del Teatro Ariston per SanremoYoung, la nuova competizione musicale presentata da Antonella Clerici, trasmessa in diretta su RAIUNO, come quarto cantante con il brano “Noi ragazzi di oggi” di Luis Miguel. Matteo ha superato la prima puntata e si esibirà di nuovo venerdì 23 febbraio ed esprime così la sua emozione: “E’ stata un’emozione indescrivibile, bellissima, forte, prima di salire sul palco avevo le gambe bloccate, quando Antonella Clerici mi ha presentato ho cercato di trasformare la mia paura del debutto in energia, non è stato facile, ma ho dato il meglio di me. È ancora strano pensare che su quel palco hanno debuttato grandissimi artisti italiani, un’occasione immensa da cui spero di imparare tanto, dalla quale voglio crescere, è una grandissima fortuna, non vedo l’ora della prossima puntata, sto studiando tanto il nuovo brano che mi hanno assegnato”.

Questi i suoi ultimi singoli, “Just One Lie” (video: https://www.youtube.com/watch?v=0FeCF6jUolo&t=9s) “Miracle” (video:https://youtu.be/nLiBldPPsUo ) e “Sunshower”, (video (https://youtu.be/l_GjJhjwTR4 ), l’artista si è esibito e ha partecipato a diversi appuntamenti internazionali, tra i quali l’evento Unicef a Colonia, Telethon,e il Charity Gala sull tv tedesce Rtl.

Note biografiche: Matteo è stato finalista di The Voice Kids Germany 2016, dove ha riscosso un gran successo conquistando il pubblico tedesco con le interpretazioni di “Caruso” di Lucio Dalla e di “Breath easy”/ “A Chi Mi Dice” dei Blue. Protagonista, nell’inverno del 2016, di un tour in Germania che lo ha visto calcare i palchi importanti di Francoforte (davanti 3500 persone),Stoccarda e dello Sparkassen Arena di Kiel, a nord di Amburgo, per terminare il 25 novembre con un’esibizione a Colonia in occasione del 14° Gala dell’Unicef. In passato è stato selezionato per interpretare alcuni personaggi principali di musical più celebri che si sono svolti a Milano: è stato Little Simba in “The lion king” per il Teatro S. Carlo, Max in “L’amico immaginario” al Teatro San Babila, Peter Pan nell’omonimo musical al Teatro Litta e Benji in “Priscilla – La regina del deserto” al Teatro Manzoni. Dal 2014 al 2016 Matteo ha condotto gli episodi di DISNEY ENGLISH in programmazione su DISNEY CHANNEL JUNIOR. Nel 2011 ha partecipato a SANREMO JUNIOR arrivando secondo, ha cantato “I just can’t wait to be a king” sul palco dell’Ariston con l’orchestra di Sanremo.

