Stoccata di Cristina Parodi a Barbara d’Urso:”…non si può paragonare da una parte l’immagine della donna con il seno più grande del mondo e dall’altra parte noi che intervistiamo Piero Angela”…

Cristina Parodi fa il punto della situazione del suo programma domenicale e risponde alle domande nello studio di ‘Tv Talk’ in onda su Rai 3. Inevitabile la domanda sulla sorella Benedetta, grande assente della puntata di ‘Domenica In‘ trasmessa dall’Ariston di Sanremo subito dopo la conclusione del Festival.

Pare che, Benedetta, delusa dall’esperienza in Rai, starebbe pensando alla sua uscita dalla tv pubblica alla quale è legata da un contratto biennale.

Cristina dichiara: “Mi dispiace moltissimo che questa idea sia stata messa da parte. Ci tenevamo ed era un nostro sogno da tempo e sono convinta che avrebbe anche avuto senso e sarebbe stato molto bello continuare, ma la televisione macina tutto velocemente”, aggiungendo poi: “Benedetta non è un volto Rai 1 ma ha una storia televisiva importante ma fatta in altre ed aveva bisogno di un pochino di tempo in più per diventare un volto abituale“.

E sul paragone con la trasmissione domenicale di Canale 5, Domenica Live condotta dalla D’Urso, “regina” di ascolti, parte all’attacco: “Puntare su prodotto, qualità e contenuti. Ed è quello che noi facciamo. La cosa che vorrei che si notasse è che davvero facciamo due programmi molto diversi: e non si può paragonare da una parte l’immagine della donna con il seno più grande del mondo e dall’altra parte noi che intervistiamo Piero Angela”… “E’ giusto così. Sono due televisioni ed è giusto che il pubblico scelga ciò che preferisce. Ma il pomeriggio della domenica che mi avevano affidato era quello di fare un programma con contenuti di qualità”.

Redazione