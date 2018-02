THE CRANBERRIES   La band pubblicherà un nuovo album con gli ultimi brani incisi da Dolores O’Riordan prima della morte

La morte di Dolores O’Riordan ha lasciato il segno. La clamorosa notizia, lanciata dal profilo ufficiale The Cranberries, è rimbalzata, un tam tam che i fan della O’Riordan e della band di ”Zombie” si aspettava di leggere. The Cranberries pubblicheranno un nuovo album che conterrà gli ultimi brani incisi dalla loro leader scomparsa a gennaio. “Dolores aveva già registrato le voci di quelle canzoni, quindi abbiamo deciso di terminarle, come lei avrebbe voluto”, si legge dalla loro pagina Facebook. Un messaggio che va a colmare un buco nell’animo dei fan, che sanno già da ora che questo sarà l’ultimo album della band irlandese che ha stravolto le carte del paniere musicale. La direzione del disco, la tracce incluse, i brani… sono tutte domande al momento senza risposta. Ma presto se ne saprà di più.

da Redazione MusicMap