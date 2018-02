23_FEB_A “Sanremo Young” ospiti Simona Ventura, Arisa e Massimo Ranieri

La seconda delle cinque puntate di SanremoYoung, il talent di musica live, dedicato ai millennials in onda ogni venerdì su Rai 1 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, condotto da Antonella Clerici, oggi ospiterà Arisa e Massimo Ranieri, che duetteranno con i concorrenti del talent di Rai1, e poi Simona Ventura, che sarà protagonista dello showdown, meccanismo per cui sarà chiamata a decretare, dopo aver sentito le esibizioni, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, posti in ordine alfabetico, i due che saranno promossi alla puntata successiva e i due che dovranno abbandonare il programma.

Durante la serata, i 10 giovani cantanti rimasti in gara si sfideranno tra loro per accedere alla puntata successiva e avanzare di un passo verso la finalissima di venerdì 16 marzo.

I ragazzi torneranno a esibirsi con brani selezionati tra i grandi successi che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo, interpretati da artisti italiani ed internazionali, che hanno calcato il palcoscenico dell’Ariston nel corso delle edizioni precedenti. Durante le performance, a dirigere la SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, sarà come sempre il maestro Diego Basso.

L’Academy, la giuria composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e poveri e Baby K, valuterà per la seconda volta le performances dei giovani cantanti insieme al pubblico, che si esprimerà tramite il televoto, aperto all’inizio di ogni esibizione.

Redazione