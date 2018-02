A “C’è posta per te” Francesco Totti e Giorgia

Sabato 24 febbraio, sesto imperdibile appuntamento con il people show di Maria De Filippi “C’è posta per te”.

Questa settimana in redazione hanno scritto per avere come sorprese in due emozionanti storie Francesco Totti, grande campione del calcio impegnato oggi come Dirigente della sua amata squadra, la Roma, e per Giorgia, talento indiscusso della musica italiana, che per la prima volta interviene nel programma e incanta il pubblico per il suo animo particolarmente gentile e sensibile.

A consegnare la posta ai destinatari la new entry Chiara Carcano, che si affianca agli storici Maurizio Zamboni, Marcello Mordino e Gianfranco Apicerni.

Alla regia Paolo Pietrangeli. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset.

