A Verissimo Michelle Hunziker, Luca Tommassini e Rudy Zerbi

Sabato 24 febbraio, alle ore 16.10, su Canale 5 nuovo imperdibile appuntamento con Verissimo.

Dopo in grande successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo e pronta per una nuova avventura in tv su Canale 5, sarà ospite a Verissimo Michelle Hunziker.

Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà in studio un volto amatissimo del piccolo schermo Rudy Zerbi, il nuovo direttore artistico di “Amici” Luca Tommassini, e una tra le voci più apprezzate dell’ultima edizione della kermesse sanremese Giovanni Caccamo.

Infine, spazio a ‘L’Isola dei Famosi’ con gli ultimi naufraghi tornati dall’Honduras: Cecilia Capriotti e Craig Warwick.

