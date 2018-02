BALLANDO CON LE STELLE: TRA MODELLI, CANTANTI, ATTORI E SPORTIVI…TUTTI I CONCORRENTI DELL’EDIZIONE 2018

Cristina Ich, modella ed attrice rumena è il volto proveniente dal mondo della moda che completa il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle e che si va ad aggiungere quindi agli altri vip che si cimenteranno nel ballo e si esibiranno sul palcoscenico dell’Auditorium del Foro Italico in Roma dal prossimo 10 di marzo.

I 13 concorrenti che si contenderanno la coppa di campione di Ballando con le Stelle 2018 sono quindi: i modelli: Giano Giarrattara, Akash Kuman e Cristina Ich; gli attori: Cesare Bocci, Natalie Guetta, Don Diamont, Eleonora Giorgi, Massimiliano Morra e Stefania Rocca. Poi il surfista Francesco Porcella e il cantante Amedeo Minghi, e infine Giovanni Ciacci e Gessica Notaro.

A fare coppia con i vip in gara sono i maestri Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Samanta Togni, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina, Ekaterina Vaganova, Maykel Fonts, Marcello Nuzio, Stefano Oradei, Ornella Boccafoschi e Raimondo Todaro.

Immancabile la presenza sempre diversa, puntata dopo puntata, del ‘Ballerino per una notte’, personaggio del mondo dello spettacolo italiano o straniero che si esibisce per una puntata. Il punteggio ottenuto dal giudizio della giuria presente in studio migliora la posizione in classifica di una delle coppie in gara.

Giuria confermata con l’immancabile Sandro Mayer commentatore a bordo campo. Appuntamento per tutto questo da sabato 10 marzo subito dopo il Tg1 delle ore 20 per l’edizione 2018 di Ballando con le Stelle.

