Red Ronnie Live in Vinile, boom su RTL 102.5

Come riporta la stesso sito della radio, ieri sera il primo appuntamento con Red Ronnie Live In Vinile, in onda ogni venerdì dalle 22 alle 23 nella Suite 102.5 ha riscosso un grandissimo successo e tantissimi sono stati i commenti arrivati alla redazione della radio e sui social confermando la buona riuscita dell’esperimento di far riascoltare il calore della musica analogica nell’era del digitale.

Redazione