26/02/2018 – 10:30 #RAI RADIO2: RADIO2 SOCIAL CLUB SPECIAL The Kolors live da Via Asiago

Dopo l’esordio al Teatro Ariston per il 68° Festival di Sanremo nella categoria Campioni con ‘Frida (Mai, mai, mai)’, The Kolors tornano live lunedì 26 febbraio, alle 10.30, in occasione di una puntata speciale di ‘Radio2 Social Club’. La location sarà la storica Sala B di Via Asiago, che per l’occasione sarà aperta al pubblico di Rai Radio2: alla conduzione, come di consueto, Luca Barbarossa e Andrea Perroni. The Kolors, infatti, oltre a concedere all’ironica coppia una intervista dal taglio tipico di ‘Radio2 Social Club’, canteranno dal vivo una versione acustica di ‘Frida (Mai, mai, mai)’ e un meadly dei loro più grandi successi, accompagnati dalla Social Band di Stefano Cenci e dalla voce di Frances Alina Ascione. ‘Radio2 Social Club’ live dalla Sala B è anche su radio2.rai.it, sulla App di Radio Rai e, con contenuti speciali e la diretta dell’evento, su Facebook, Twitter e Instagram.

