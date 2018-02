26/02/2018 – 14:00 #RAI1: BALLANDO ON THE ROAD Quattro appuntamenti per selezionare talenti della gente comune

Parte l’avventura televisiva di “Ballando on the road”lunedì 26 febbraio alle 14.00. Quattro appuntamenti nel pomeriggio di Rai1 in cui Milly Carlucci, i suoi maestri e i giurati storici selezioneranno i talenti della gente comune provenienti da tutta Italia al fine di entrare a far parte della grande famiglia di Ballando con le Stelle.

I 53 partecipanti sono stati selezionati in un giro d’Italia che ha visto la partecipazione di più di 10mila ballerini: tra gruppi, coppie e singoli. Dalle quattro puntate usciranno gli otto finalisti che scenderanno in pista a Ballando con le stelle, dando vita a un torneo parallelo. Ai quattro appuntamenti pomeridiani parteciperanno, oltre a Milly Carlucci, i giurati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino e il super esperto Antonio Fini, il Presidente del Festival internazionale della danza di New York. Saranno presenti anche alcuni dei maestri più amati dal pubblico nella triplice veste di presentatori, giurati e straordinari performer: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Stefano Oradei, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Ornella Boccafoschi, Marcello Nuzio e Raimondo Todaro.

In ogni puntata saranno selezionati due concorrenti: sarà Antonio Fini a scegliere tra i quattro candidati, uno per ogni giurato, più quello scelto dai maestri. Ballando on the road è un pomeriggio di ballo, ma anche di storie: umane e profonde, teneri e divertenti di un’Italia ricca di passione, talento e volontà.

Il programma è prodotto dalla Ballandi Multimedia ed è un programma di Milly Carlucci, Giancarlo De Andreis, Maddalena De Panfilis e Simone Troshel, scritto con Giovanni Giuliani e Svevo Tognalini.