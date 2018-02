A Domenica In Milly Carlucci svela che a Ballando con le stelle 13 ci sarà un terzo conduttore…

Milly Carlucci che dal 10 marzo condurrà la nuova edizione di Ballando con le Stelle, è stata ospite di Cristina Parodi a Domenica In nella puntata di domenica 25 febbraio, su RaiUno, e proprio in riferimento alla nuova edizione del talent ha fatto una rivelazione che incuriosce molto il pubblico affezionato al suo programma. Milly infatti ha rivelato che nella nuova edizione di Ballando per la prima volta in tredici anni ci sarà un terzo conduttore che affiancherà sia lei che Paolo Belli. Senza rivelarne il nome ha detto che si tratta di un personaggio del mondo dello spettacolo, alto, giovane e bello. Ma chi sarà?

In attesa di nuove rivelazioni sull’identità del terzo conduttore, ricordiamo che da domani Milly Carlucci sarà in televisione, durante il primo pomeriggio, con Ballando on the road, le selezioni in giro per l’Italia dei migliori ballerini “nip”.



