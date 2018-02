LUCA SETA: il 16 marzo esce il nuovo album “RICOMINCIO DA QUI”, anticipato dall’omonimo singolo in radio da venerdì 2 marzo! Doppio appuntamento live

Dopo aver conquistato il pubblico del piccolo e grande schermo

e dopo aver presentato il singolo “Cuccioli di gnu”

LUCA SETA

IL 16 MARZO ESCE IL NUOVO ALBUM

“RICOMINCIO DA QUI”

ANTICIPATO DALL’OMONIMO SINGOLO

IN RADIO DA VENERDÌ 2 MARZO!

…E UN DOPPIO APPUNTAMENTO LIVE

14 MARZO – MEMO RESTAURANT – MILANO

8 APRILE – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – ROMA

Dopo aver conquistato il pubblico del piccolo e del grande schermo e dopo il singolo “Cuccioli di gnu”, LUCA SETA torna con “RICOMINCIO DA QUI”, il suo secondo album di inediti, dopo “In viaggio con Kerouac”, che uscirà il 16 marzo e che sarà anticipato dall’omonimo singolo, in uscita venerdì 2 marzo.

Il brano, scritto da Luca Seta e Gabriele Buonasorte, sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming.

Il disco verrà presentato in due appuntamenti live: il 14 marzo al Memo Restaurant di Milano (ore 21.30) e l’8 aprile sul palco dell’Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio di Roma (ore 18.00).

«Cosa voglio fare? Parlare… Dire quello che penso in modo dritto e onesto. Senza pensare di possedere la verità e senza auto-censura.La musica è come le parole: dritta, pulita e pura, senza una nota in più o una in meno come piace a me – racconta Luca Seta –“RICOMINCIO DA QUI” sono io adesso, a quarant’anni, e semplicemente, dico quello che penso…».

Dal giorno di uscita dell’album, Luca Seta sarà impegnato in un instore tour per incontrare il pubblico e presentare questo suo nuovo progetto discografico. Queste le date:

VENERDÌ 16 MARZO – MILANO

Ore 19.00 alla Feltrinelli RED – Viale Sabotino 28

LUNEDÌ 19 MARZO – ROMA

Ore 18.00 alla Feltrinelli – Via Appia Nuova 427

LUNEDÌ 26 MARZO – CATANIA

Ore 18.00 alla Feltrinelli – Via Etnea 285

MARTEDÌ 27 MARZO – NAPOLI

Ore 18.00 alla Feltrinelli – Piazza dei Martiri 23

