GIANNI MORANDI: ‘D’amore d’autore’ Tour debutta a Rimini

Gianni Morandi torna live nei più importanti palasport italiani! Dopo il debutto a Rimini al Rds Stadium, ‘d’amore d’autore’, il suo nuovo Tour di 20 date ha già registrato sold out a Rimini, Montichiari, Conegliano, Acireale, Bologna, Milano e Torino e, a fronte di ulteriori richieste, ha aggiunto altri appuntamenti, come il 25 aprile all’Arena di Verona, una ‘serata evento’ in apertura della nuova stagione extra lirica.

Leit motiv del tour è l’amore, oltre 40 brani per più di due ore di live. Si parte dal passato con i grandi successi del repertorio del cantautore, colonna sonora di generazioni di italiani, fino ad arrivare al presente con i brani di ‘d’amore d’autore’, l’ultimo album di inediti uscito il 17 novembre.

[Redazione]