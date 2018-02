Un concerto-evento per ricordare Pino Daniele – Tra i primi nomi confermati: Antonacci, Baglioni,Jovanotti,Ramazzotti, Emma e tanti altri…

Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Giorgia, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Giuliano Sangiorgi, sono i primi nomi confermati degli artisti che si esibiranno il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli per “Pino è”, il concerto evento in memoria di Pino Daniele, un tributo alle sue canzoni e alla sua musica.

Un omaggio ideato da Ferdinando Salzano, manager dell’artista scomparso. L’elenco degli ospiti è in via di aggiornamento e non dovrebbero mancare gli storici musicisti che hanno suonato al fianco del Nero a Metà come Tullio De Piscopo e James Senese. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Redazione