ISOLA DEI FAMOSI: “Canna-gate” la versione del capo degli autori – Giucas si ritira, in nomination Alessia Mancini, Elena Morali e Bianca Atzei

La puntata dell‘Isola dei Famosi di martedì 27 febbraio si apre con una lunga discussione sul caso “canna-gate” che pare fare da leit motiv del programma di Magnolia. Questa volta ad essere chiamato in causa per dare la sua versione dei fatti in relazione alle recenti dichiarazioni riportate dai media è il capo il capo degli autori in Honduras Andrea Marchi che contraddice alcune affermazioni di Eva Henger come per esempio la presenza delle telecamere 24ore su 24 ed evidenze accertate sul fatto che Francesco Monte si “sia fatto le canne”. Nega inoltre di aver spinto la Henger a denunciare in diretta il comportamento di Monte e di averla invitata al silenzio come da lei sostenuto e di essersi limitato a ricordarle che i concorrenti de L’Isola dei Famosi possono esprimere liberamente le proprie opinioni, ma ovviamente sotto la loro responsabilità.

Insomma, le posizioni di chi accusa e chi si difende, non si spostano di un millimetro e alla fine, nonostante l’intervento del capo degli autori del reality, l’impressione che se ne ha è l’ennessimo tentativo di mettere a tacere e smentire una “verità” scomoda che mette in discussione, ciascuno nell’esercizio del proprio ruolo, produzione, addetti, conduttrice, opinionisti e concorrenti stessi e che continua a mettere sul banco degli imputati la povera Eva Henger messa all’angolo da uno strategico “isolamento” e “fatta passare per “visionaria”. Ma chi l’ha detto che la verità vince su tutto?

Per il resto, la sesta puntata è stata caratterizzata dal ritiro di Giucas Casella, che deve ritornare in Italia definitivamente, dopo gli accertamenti in ospedale sul suo stato di salute, e poi Paola, che eliminata, finisce sull’Isola che non c’è, un’isola che ospita tutti i naufraghi eliminati che accettano di tornare in gioco dopo aver superato una selezione che passa per il televoto (ma ne rimarranno solo due). Accettano Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti mentre Eva Henger rifiuta l’invito a “rientrare” in gioco per coerenza con la sua presa di posizione nella vicenda “canna-gate”.

Francesca Cipriani è la pejor.

il migliore è Marco che batte Rosa e Jonathan e va sull’ Isla Bonita non con una donna, ma con Jonathan.

I nominati della settimana sono: Alessia Mancini, Elena Morali e Bianca Atzei

