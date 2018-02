MATTEO MARKUS BOK: Dopo l’esperienza di SanremoYoung, riparte come opening act del tour di Soy Luna in Germania, Slovenia e Austria. Primo appuntamento il 22 marzo alla Mercedes-Benz Arena di Berlino

MATTEO MARKUS BOK

Dopo l’esperienza di SanremoYoung, Matteo riparte come opening act

del tour di Soy Luna in Germania, Slovenia e Austria.

Primo appuntamento il 22 marzo alla Mercedes-Benz Arena di Berlino

Ad aprile uscirà il nuovo singolo.

Dopo l’emozionante esperienza sul palco del Teatro Ariston come protagonista di SanremoYoung (selezionato tra 1.500 partecipanti), Matteo Markus Bok, scelto direttamente dalla Disney, riparte il 22 marzo dalla Mercedes Benz Arena di Berlino come opening act del tour in Germania, Slovenia e Austria (dopo le aperture di tutte le date italiane) del Soy Luna Live, il concerto-spettacolo della famosa serie TV Disney “Soy Luna”. Ecco tutte le date:

22/03 – Berlino, Germania – Mercedes-Benz Arena, h 18:00

24/03 – Colonia, Germania – Lanxess Arena, h 17:00

25/03 – Monaco, Germania – Olympiahalle, h 19:00

26/03 – Monaco, Germania – Olympiahalle, h 18:00

29/03 – Stoccarda, Germania – Schleyerhalle, h 18:00

31/03 – Oberhausen, Germania – Kopi Arena, h 15:00/17:00

1/04 – Francoforte, Germania – Festhalle, h 19:00

3/04 – Lubiana, Slovenia – Stoicze, h 19:00

5/04 – Vienna, Austria – Stadthalle (Halle D), h 18:30

6/04 – Vienna, Austria – Stadthalle (Halle D), h 18:00

8/04 – Lipsia, Germania – Arena, h 18:00

Sulla partecipazione a SanremoYoung, Matteo racconta: “Sanremoyoung è stata un’esperienza emozionante e sicuramente formativa! È stato splendido confrontarmi con ragazzi che hanno la mia stessa passione ma molto difficile interpretare testi lontano dal mio mondo, fino ad oggi mi sono concentrato più sull’internazionale! Ho solo 14 anni, sto studiando e devo ancora imparare tanto, certo è che ad oggi mi sento più a mio agio durante i concerti live dove posso esprimermi liberamente ed essere totalmente me stesso!

Ad aprile uscirà il nuovo brano. Questi, invece, i suoi ultimi singoli, “Just One Lie” (video:https://youtu.be/0FeCF6jUolo ) “Miracle” (video: https://youtu.be/nLiBldPPsUo ) e “Sunshower”, (video (https://youtu.be/l_GjJhjwTR4 ), l’artista si è esibito e ha partecipato a diversi appuntamenti internazionali, tra i quali l’evento Unicef a Colonia, Telethon, e il Charity Gala sull tv tedesche Rtl.

