MINISTRI: da oggi online il video di “TRA LE VITE DEGLI ALTRI”, nuovo singolo che anticipa l’album di inediti “FIDATEVI”, in uscita venerdì 9 marzo. Al via il 9 marzo l’instore tour Feltrinelli. Parte il 5 aprile il FIDATEVI TOUR!

DA OGGI ONLINE IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO

“TRA LE VITE DEGLI ALTRI”

AL VIA VENERDÌ 9 MARZO L’INSTORE TOUR FELTRINELLI PER PRESENTARE “FIDATEVI”

IL NUOVO ALBUM D’INEDITI IN USCITA IL 9 MARZO

PARTE IL 5 APRILE IL FIDATEVI TOUR!

È da oggi online, al link http://www.youtube.com/watch?v=WMNbUwfLLm8, il video di “TRA LE VITE DEGLI ALTRI”, nuovo singolo che anticipa l’album di inediti dei Ministri, “FIDATEVI”, già disponibile in pre-order (al link http://musicfirst.it/it/560-ministri-fidatevi) e in uscita venerdì 9 marzo in formato CD e LP. Il brano è disponibile anche in tutti gli stores digitali, al link https://artistfirst.lnk.to/TraLeViteDegliAltri.

“TRA LE VITE DEGLI ALTRI” è il pezzo che apre il disco: parla di chi, per seguire i propri sogni, deve lasciare la via maestra nonostante le pressioni e la disapprovazione di chi ha attorno, nonostante – appunto – le vite degli altri.

Il video, di Martina Pastori e Anna Amadeo, è interamente girato in Bulgaria – nella capitale Sofia ma anche durante la festa tradizionale dei Kukeri e sulla cima della Buzludzha, una vetta dei Balcani dove si staglia un impressionante monumento, ormai abbandonato, dell’era comunista.

A proposito del videoclip, i Ministri affermano: «Per parlare dell’orgoglio e la tenacia che sono alla base della canzone, Martina e Anna sono andate in un Paese vicinissimo e di cui sappiamo così poco, e l’hanno raccontato attraverso le persone che hanno incontrato lungo la strada – come Dennis e Kostadin, due ragazzi incontrati sul posto che sono diventati i protagonisti del video.»

Al via venerdì 9 marzo l’instore tour dei MINISTRI, durante il quale la band si esibirà in un mini live per presentare il nuovo disco al pubblico.

Queste tutte le date dell’instore tour Feltrinelli dei Ministri

09 marzo – Feltrinelli Milano (piazza Piemonte 2/4 – ore 18.30)

10 marzo – Feltrinelli Verona (via Quattro Spade 2 – ore 15.00)

11 marzo – Feltrinelli Padova (via San Francesco – ore 17.00)

12 marzo – Feltrinelli Bologna (piazza Ravegnana – ore 18.00)

13 marzo – Feltrinelli Firenze RED (piazza della Repubblica – ore 18.00)

14 marzo – Feltrinelli Napoli (piazza dei Martiri – ore 18.00)

15 marzo – Feltrinelli Roma (via Appia Nuova 427 – ore 18.00)

16 marzo – Feltrinelli Bari (via Melo 112 – ore 18.00)

18 marzo – Feltrinelli Torino Porta Nuova (via Nizza, 2 – ore 17.00)

19 marzo – Feltrinelli Genova (via Ceccardi – ore 18.00)

Intanto, su Music First è possibile acquistare l’album nelle seguenti versioni:

CD Autografato

LP Autografato nero

LP Autografato blu – ESAURITO*

CD + LP Autografati

CD + FOTO della band Autografati + Release T-Shirt in edizione limitata – BUNDLE ESAURITO*

LP + FOTO della band Autografati + Release T-Shirt in edizione limitata – BUNDLE ESAURITO*

CD + LP + FOTO della band Autografati + Release T-Shirt in edizione limitata – BUNDLE ESAURITO*

*N.B. I bundle speciali con foto della band autografata e Release T-Shirt in edizione limitata sono già esauriti, così come i vinili blu autografati. La band ha deciso di aprire un canale diretto, lontano dai social network, per dialogare con i fan tramite posta elettronica e riservare loro contenuti in anteprima o esclusivi – come appunto gli Special Bundle in pre-order che contengono una maglietta a tiratura limitata e una foto di cui verrà distrutto il file digitale dopo la stampa. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative basta lasciare la propria mail sul sito www.fidatevi.com.

Il disco, prodotto da Woodworm e distribuito da Artist First, è stato anticipato anche dal primo omonimo singolo “Fidatevi”, il cui video è visibile al link www.youtube.com/watch?v=kYP5bgBu7BY

Un viaggio in cuffia nella notte di un’altra Milano, quella dei camion che dormono e dei ponti sul nulla, attraverso gli occhi scurissimi di Jacopo Farina.

Di seguito la tracklist del disco: “Tra le vite degli altri”, “Fidatevi”, “Spettri”, “Crateri”, “Tienimi che ci perdiamo”, “Mentre fa giorno”, “Memoria”, “Usami”, “Un dio da scegliere”, “Due desideri su tre”, “Nella battaglia”, “Dimmi che cosa”.

FIDATEVI è anche il nome del tour nei club, organizzato da Magellano Concerti, che partirà il 5 aprile da Bologna.

Queste tutte le date del tour

05/04/2018 – BOLOGNA – ESTRAGON

06/04/2018 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

09/04/2018 – MILANO – ALCATRAZ

12/04/2018 – TRENTO – SANBA’POLIS

14/04/2018 – ROMA – ATLANTICO LIVE

19/04/2018 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

20/04/2018 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

24/04/2018 – FIRENZE – OBIHALL

27/04/2018 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

28/04/2018 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

30/04/2018 – PERUGIA – AFTERLIFE LIVE CLUB

