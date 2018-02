Paola Gallo: dopo oltre quindici anni lascia Radio Italia: l’annuncio

L’annuncio dell’addio a Radio Italia è avvenuto con un comunicato dal suo blog Ondefunky pubblicato il 26 febbraio. La storica speaker lascia chiaramente intendere che la decisione sia dovuta a divergenze editoriali. Questo quanto scritto:

Avrei voluto salutarvi in diretta ma non mi è stato possibile. Da oggi non mi sentirete più su Radio Italia (…) Quando il malessere supera la gioia e soprattutto quando il tuo cuore non batte più all’unisono con quello del tuo compagno di vita, ci vuole quello scatto di reni che ti dia il coraggio di andartene (…) Voglio parlare di musica, voglio conservare quel rapporto di fiducia che ho costruito negli anni, voglio veicolare il mio gusto della bellezza, il mio e basta.

Non voglio vendere un prodotto, voglio continuare a raccontare il mio punto di vista e di ascolto (…) Chiudo solo una storia e mi prendo il tempo per curare le ferite e costruire nuovi piani di musica e giornalismo musicale (…) Guadagnerò gli occhi di chi vuole guardare con le mie stesse intenzioni.