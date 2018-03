01/03/2018 – 23:10 #RAI3: OSSIGENO Protagonisti della puntata Paolo Bonolis, Ben Harper e Charlie Musselwhite

Paolo Bonolis, Ben Harper e Charlie Musselwhite, leggenda del blues, sono i protagonisti della puntata di giovedì 1 marzo di “Ossigeno”, il programma condotto da Manuel Agnelli in onda su Rai3 alle 23.10.

Bonolis animerà un’intervista-confronto con Manuel Agnelli in una veste assolutamente inedita: con la maschera di Batman affronterà, in un clima volutamente surreale, il tema dell’identità e dei luoghi comuni legati alla musica e alla televisione. Ben Harper, insieme a Musselwhite, solista di armonica e leggenda vivente del blues, proporrà, accompagnato dagli Afterhours, una straordinaria versione di “When The Leeve Breaks”, un blues del 1929 riarrangiato dai Led Zeppelin.

“Ossigeno” racconterà anche Bologna come luogo dell’anima con Emidio “Mimì” Clementi, scrittore, leader dei Massimo Volume, e Vasco Brondi, fondatore delle Luci della Centrale Elettrica che proporrà “Moscerini”, uno dei brani più intensi del suo repertorio.“Ossigeno” è un programma di Manuel Agnelli, Paolo Biamonte, Massimo Martelli e Sergio Rubino. La regia è di Gaetano Morbioli.

