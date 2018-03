Amy Winehouse, “My Own Way” pubblicata demo inedita scritta dalla cantante a 17 anni

A quasi sette anni di distanza dalla sua morte, è stata pubblicata online la demo di un brano inedito di Amy Winehouse dal titolo My Own Way. Si tratta di un pezzo che la voce di Back To Black scrisse nel 2001, quando era solo diciassettenne, e due anni prima del suo disco di debutto Frank.

A decidere la pubblicazione della demo è stato il produttore e autore dei primi anni di carriera dell’artista londinese Gil Cang: “Ho esaminato la cosa per molto tempo. Mi ci sono imbattuto di nuovo la scorsa settimana e ho pensato: la metto a disposizione così le persone possono ascoltarla”. Di seguito trovate proprio la demo di My Own Way.

da Rtl 102.5