GIORGIA: domani dal PalaLottomatica di Roma parte il nuovo tour “ORONERO LIVE”, per festeggiare un anno e mezzo di grandi successi!

GIORGIA

AL VIA DOMANI DAL PALALOTTOMATICA DI ROMA

“ORONERO LIVE”

per festeggiare un anno e mezzo di grandi successi!

Venerdì 2 e sabato 3 marzo al PalaLottomatica di ROMA

Mercoledì 7 e giovedì 8 marzo al Mediolanum Forum di MILANO

Lunedì 12 e martedì 13 marzo alla Kioene Arena di PADOVA

Al via domani, venerdì 2 marzo, “ORONERO LIVE” di GIORGIA, 6 imperdibili appuntamenti dal vivo che partiranno con il doppio live (2 e 3 marzo) alPalaLottomatica di ROMA e proseguiranno poi a MILANO e PADOVA: un’occasione unica per festeggiare un anno e mezzo di grandi successi targati “Oronero”!

Nelle date di “ORONERO LIVE” GIORGIA si esibirà per la prima volta nella sua carriera su un palco posto al centro del palazzetto, che permetterà al pubblico di godersi lo show da qualsiasi settore delle location. Inoltre, grazie all’assenza di ostacoli e transenne tra palco e parterre, GIORGIA potrà interagire totalmente con il proprio pubblico, regalando ai fan un’esperienza unica e un nuovo modo di venire a contatto con la sua musica.

12 grappoli di casse audio ad altissima efficienza per diffondere il suono in modo omogeneo in tutto il palasport, 8 laser, 4 proiettori di ultimissima generazione da 31KW al laser, 14 bilici, tra cui 6 di produzione, 1 di palco, 1 di grid, 1 per i generatori e 5 bilici solo per la struttura di ground support.Sono questi alcuni numeri che rendono questa produzione unica, realizzata da VIVO Concerti (www.vivoconcerti.com).

Una produzione resa imponente anche grazie a una struttura sospesa a forma di albero rivestita in lycra elastica, illuminata da luci e laser, per 6 date in 3 dei più importanti palazzetti del Paese: venerdì 2 e sabato 3 marzo al PalaLottomatica di ROMA, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo al Mediolanum Forumdi MILANO e lunedì 12 e martedì 13 marzo alla Kioene Arena di PADOVA. Biglietti disponibili su Ticketone.it in tutti i punti vendita TicketOne e nelle prevendite autorizzate. RTL 102.5 è radio media partner del tour di GIORGIA.

Sul palco GIORGIA sarà accompagnata da Sonny Thompson (direttore musicale, basso, chitarra, voce), Mylious Johnson (batteria), Claudio Storniolo(piano), Gianluca Ballarin (tastiere), Giorgio Secco (chitarra) e da due street band: gli Psycodrummers, un gruppo di 11 percussionisti, e i Man In Brass Ensemble, un gruppo di 8 fiati (4 trombe, 2 tromboni, un sax e 1 susafono), che aggiungono ritmo e funk allo show.

È disponibile “ORONERO LIVE” (Microphonica/Sony Music Italy) di GIORGIA, il meglio di “Oronero Tour” arricchito da due brani inediti: il singolo “Come Neve”, già certificato platino (da FIMI / GfK Italia), e “Chiamami tu”.

“ORONERO LIVE” è disponibile nella versione fisica nei seguenti formati:

– CD LIVE contenente 13 successi live registrati durante il tour sold out di “Oronero” e due inediti prodotti da Michele Canova, “Come Neve”, in duetto con Marco Mengoni, e “Chiamami tu”;

– DELUXE composto dal CD LIVE + l’album “Oronero” + DVD del live (concerto integrale + videoclip BSide: una versione esclusiva e del tutto inedita del video di “Come neve” con protagonisti Giorgia e Marco Mengoni);

– DOPPIO VINILE contenente i 13 brani live e i 2 inediti.

“ORONERO LIVE” è anche disponibile in download e streaming al seguente link: https://smi.lnk.to/GiorgiaOroneroLive

