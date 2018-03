03/03/2018 – 13:40 #RAI GULP : per GULP MUSIC ci saranno “I Kolors” – In questa puntata tra i video proposti anche quelli di Emis Killa e Marco Carta.

sono i protagonisti della nuova puntata di “”. La band sarà presente nella puntata in onda sabatocon la conduzione di Celeste Savino. I Kolors, molto amati dai ragazzi, presentano il brano “Frida (Mai, mai, mai)” con cui hanno partecipato al 68° Festival di Sanremo. Per l’occasione risponderanno alle domande arrivate per loro attraverso i social network di Rai Gulp.La musica su Rai Gulp è anche con “Top Music”, il programma delle classifiche dei singoli e degli album, condotto daI telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp , Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulp Tutte le puntate possono essere riviste sul sito http://www.raigulp.rai.it e su http://www.raiplay.it