Mentana contesta il programma del centrodestra, Berlusconi ribatte: «Ma lei lo sa con chi sta parlando?»

E’ successo nel corso della trasmissione Bersaglio mobile su La7, Il programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana. Ospite, Silvio Berlusconi , che alle contestazioni del conduttore sul programma elettorale del centrodestra (flat tax, pensioni minime a mille euro, raddoppio dell’assegno per i disabili ecc.) e alla sua affermazione: «Se le mette in pratica finiamo in bancarotta» ha sbottato: «Ma lei lo sa con chi sta parlando? Sono una persona che ha realizzato cose difficilissime, le pare che verrei a presentare il mio programma se non avessi la matematica certezza che si può realizzare». E poi : «Ma se lei dovesse dare i suoi soldi a qualcuno li darebbe a me o a Di Maio?» . A questa domanda Mentana ha risposto senza esitazione: «I miei soldi? Io i miei soldi non li do a nessuno!» , ma Berlusconi incalza: «Ma se ci fosse una legge che lo obbligasse a scegliere?». «No, niente, anche per questo mi astengo», risponde il conduttore. «Chi si astiene fa vincere Di Maio», replica il leader di Forza Italia. Ecco un estratto dalla puntata andatain onda su La7 venerdì 2 febbraio

