05/03/2018 – 21:05 #RAI2: QUELLI CHE… DOPO IL TG Dal 5 marzo, in diretta, il nuovo Tg satirico di Rai2

E’ fissato per il 5 marzo alle 21.05 il debutto in diretta del nuovo programma satirico “Quelli che… dopo il Tg”, targato Rai2. La collaudata squadra che anima “Quelli che… il calcio” la domenica supera la linea bianca dei campi di calcio per misurarsi con il mondo dell’informazione. Dal lunedì al venerdì Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si metteranno in gioco rivelando inaspettate doti di editorialisti, opinionisti, smascheratori di fake news. Accanto a loro, Mia Ceran, instancabile cronista e fact-checker e Ubaldo Pantani che vestirà i panni di Massimo Cacciari, Roberto D’Agostino, Corrado Augias e altri grandi opinion leader.

Tutti i temi dell’informazione saranno affrontati da “Quelli che… dopo il Tg”, che riproporrà le notizie della giornata con una chiave di lettura ironica e disincantata. La redazione, sguinzagliata sui giornali come sui social, infiltrata nei telegiornali e nei blog, scoverà materiali scottanti per far sorridere su tutto ciò che l’informazione ufficiale ha detto o taciuto: 65 puntate, dal 5 marzo, su Rai2, per aiutare il Paese a uscire, con il sorriso, dallo stallo post elettorale.

"Quelli che… dopo il Tg" è un programma realizzato negli studi Rai di Corso Sempione a Milano.