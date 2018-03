Ballando con le stelle: il terzo conduttore si chiama “Robozao” ed è un…Robot

Milly Carlucci aveva incuriosito con la rivelazione della presenza di un terzo conduttore ad affiancare sia lei sia Paolo Belli nella conduzione della nuova edizione di Ballando con le stelle scatenando la curiosità del pubblico e una “ridda” di ipotesi sull’identità del personaggio che avrebbe ricoperto il ruolo. Ebbene, come riportato da molti siti ora è ufficiale! Il personaggio “bello, giovane, atletico e molto alto“ che interagirà con Milly e col pubblico si chiama “Robozao“, un robot alto circa due metri prodotto da un’azienda americana con sede nella Silicon Valley che canterà, ballerà, lancerà la pubblicità “vestendo” di “modernità futuristica” la tredicesima edizione di Ballando.

Insomma, Milly ha ben pensato di spingersi oltre il processo di “svecchiamento” dello show danzante iniziato già nella scorsa edizione con la presenza di Valerio Scanu in rappresentanza della new generation e delle nuove tendenze come i social con cui Scanu si interfacciava nel corso delle varie puntate con video e dirette sul web. Nel portare Robozao nel suo show e in prima serata, Milly dimostra che l’era dell’avvicendamento tra uomini e tecnologie dotate d’intelligenza artificiale non è più solo uno scenario fantascentifico, ma è una realtà possibile e concretamente tangibile.

Ricordiamo che Ballando con le stelle va in onda su RaiUno in diretta dall’Auditorium del Forum Italico per dieci settimane da sabato 10 marzo 2018.

Redazione