Mondo del calcio sconvolto per la morte improvvisa di Davide Astori capitano della Fiorentina

Una domenica caratterizzata da una notizia che ha sconvolto tutta l’Italia, quella di oggi 4 marzo. La scomparsa improvvisa per un arresto cardiocircolatorio avvenuto nella notte della vigilia della partita di campionato con l’Udinese del capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha colpito non solo il mondo del calcio e dello sport ma l’opinione pubblica tutta. Tante le manifestazioni di cordoglio giunte ai familiari dello sfortunato giocatore che aveva compiuto 31 anni un mese fa.

Al momento del decesso Davide Astori si trovava nell’albergo La di Moret in ritiro con la squadra in vista della partita con l’Udinese. Del dramma si sono accorti i compagni che, non vedendolo arrivare all’appuntamento per la colazione, si sono subito preoccupati, poiché era sempre il primo a presentarsi. Dopo qualche minuto di attesa sono andati a cercarlo nella sua stanza dove alloggiava da solo, per primo il massaggiatore e poi gli altri compagni di squadra e anche il personale dell’albergo, trovandolo senza vita.

Davide Astori lascia la compagna Francesca Fioretti, ex protagonista della nona edizione del Grande Fratello nel 2009 conosciuta nel 2013 e la loro bimba di due anni.

La serie A si ferma in segno di lutto. E un minuto di raccoglimento su tutti i campi di calcio dove si gioca oggi e domani è stato disposto in ricordo di Davide Astori dal commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, d’intesa con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. «La Federcalcio, rappresentando il sentimento dei dirigenti, dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide nel suo percorso con le Nazionali, esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori».

Il Comune di Firenze ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Davide Astori.

