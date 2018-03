CANALE5 – Isola dei famosi13, settima puntata: Terlizzi e Warwick fanno pace – In nomination Rosa, Alessia e Simone

Nella settima puntata dell‘Isola dei Famosi di lunedì 5 marzo su Canale5 è Elena ad uscire al televoto tra i nominati della scorsa puntata: Alessia e Bianca.

Mentre il televoto che vedeva la possibilità per due dei quattro ex naufraghi di essere ripescati e riammessi al gioco ha premiato la Nadia e Paola.

Elena tuttavia viene inviata all’Isola che non c’è, dove con sua grande sorpresa scopre di non essere sola ma in compagnia di Paola e Nadia, ma un televoto flash le permette di rimanere all’isola, mentre Paola con sua grande gioia torna a casa.

Giucas Casella ha fatto l’esperimento di legare le mani al pubblico in studio e ai concorrenti in collegamento. L’esperimento è riuscito e Giucas ha strappato la promessa ad Alessia di poter tornare sull’isola una volta guarito del tutto.

E’ finita a tarallucci e vino e con un abbraccio, al momento virtuale, la “querelle” tra Craig e Franco accusato di omofobia dal sensitivo. Viene sposata l’ipotesi che Craig abbia capito male e per questo chiede scusa a Franco anche se con poca convinzione.

Mejor della settimana è Jonathan, che ha scelto di portare Bianca sull’isola dei migliori; Pejor è Francesca, che ha scoperto di dover fare per una settimana la governante dell’Isola, partendo dal tenere accesso il fuoco tutta la notte.

I nominati della settima puntata sono: Alessia, Rosa e Simone a seguito delle nomination palesi: Rosa e Marco Ferri votano Alessia; Simone vota Amaurys; Nino, Alessia e Bianca votano Rosa; Francesca nomina Nino, Franco e Amaurys scelgono Simone.

