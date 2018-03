NOTA INFORMATIVA: CANCELLATI I CONCERTI DI CARLA BRUNI PREVISTI IL 6 APRILE A MILANO E IL 9 APRILE A ROMA

I concerti di CARLA BRUNI in programma il 6 aprile al Conservatorio di MILANO e il 9 aprile al Teatro Sistina di ROMA sono stati cancellati.

Gli spettatori che volessero richiedere il rimborso dei biglietti acquistati per le date annullate potranno farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati, entro e non oltre il 6 maggio.

Per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento“, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 6 maggio.

Per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso“: Il cliente dovrà spedire i biglietti (sia Supporti Cartacei, sia Card), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre i il 6 maggio (per il computo del termine di rimborso farà fede la data di spedizione della raccomandata risultante dal timbro postale) presso: C.a. Divisione Commercio Elettronico, TicketOne S.p.A. , Via Vittor Pisani, 19 – 20124 Milano.