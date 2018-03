08/03/2018 – 10:30 #RAI RADIO2: NEGRAMARO DAY Una giornata particolare a Via Asiago

Giovedì 8 marzo, Rai Radio2 dedicherà parte del suo palinsesto ai Negramaro. A partire dalle 10.30 con ‘Radio2 Social Club’ e l’ironia di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, passando per ‘Non è un paese per giovani’ e il taglio sempre originale di Giovanni Veronesi e Max Cervelli, alle 12, il tutto in diretta da una gremita Sala B aperta ad un pubblico di fortunati ascoltatori. In rappresentanza, Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano saranno ospiti anche di Gino Castaldo e Ema Stokholma, alle 21, per contendersi con loro la consolle di ‘Back2Back’. E’ ‘Amore Che Torni’ la settima fatica in studio della band salentina, progetto discografico che è stato anticipato dal lancio del singolo ‘Fino All’Imbrunire’: il loro “mini tour” per i programmi di Radio2 sarà occasione non soltanto per parlare dei loro ultimi lavori, ma anche per aprirsi e raccontarsi, in musica e parole, in uno storytelling unico, tipico di Radio2. Il Negramaro day di Radio2 sarà anche in streaming su RaiPlay Radio – Rai Radio2 e con contenuti speciali e in diretta sui social di @RaiRadio2.