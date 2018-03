” COL TEMPO IMPARERO’ ” IL NUOVO DI LUISA CORNA, IN RADIO E NEI DIGITAL STORE, DA GIOVEDI’ 8 MARZO 2018

LUISA CORNA

” COL TEMPO IMPARERO’ “

(Joe&Joe distr. Pirames International)

Luisa Corna, dopo aver collaborato con Sananda Maitreya, torna con il singolo “Col tempo imparerò” in uscita giovedì 8 Marzo.

Il brano vanta le firme di Antonello De Sanctis e Alberto Cheli. La canzone era stata scritta appositamente per la voce di Mia Martini, che la provinò senza riuscire tuttavia ad inserirla nel suo ultimo album a causa della prematura scomparsa.

“Col tempo imparerò” uscì nel 1996 nell’album postumo “Indimenticabile Mia”.

Luisa Corna, che da diversi anni collabora con l’associazione “Minuetto Onlus – Mimì sarà” fondata da Leda Berté ed Enzo Adriani per tutelare il patrimonio artistico di Mia Martini e lanciare giovani musicisti di talento, ascoltò il brano proprio durante un’edizione del concerto dedicato a Mimì, nel quale interpretò il pezzo sentendosene immediatamente rapita per la grande intensità espressa nei suoi versi.

“Mentre cantavo questo brano – racconta Luisa – ho avvertito subito dentro di me la forza con la quale le parole mi stringevano lo stomaco. Prima di tutto come donna mi sono sentita vicino a Mia Martini, condividendo con lei un Universo tutto al femminile fatto di insicurezze, rabbia, sconfitte e rinascite”.

Luisa ha scelto, come data di pubblicazione del singolo, proprio l’ 8 marzo, per essere “l’omaggio discreto di una donna a tutte quelle donne che sanno reagire con forza alle difficoltà della vita e fare un vanto delle proprie cicatrici, trovando in loro stesse il coraggio di combattere le ingiustizie e di crescere nel tempo sottrattole”.

Il brano è prodotto da Marco Calavecchio & Marco Poggioni e arrangiato da Marco Colavecchio.

