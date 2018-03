09/03/2018 – 21:25 #RAI1: SANREMOYOUNG La semifinale. Ospiti Carlo Conti e Massimo Ranieri

Dopo il successo delle prime due puntate, quando ha conquistato il prime time televisivo, il teen-talent targato Rai e condotto da Antonella Clerici “SanremoYoung” torna live con la semifinale di venerdì 9 marzo alle 21.25 su Rai1, sempre in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Gli 8 talenti rimasti in gara interpreteranno, come nelle precedenti serate, brani celebri della storia del Festival di Sanremo. Le performance saranno come sempre accompagnate dalla SanremoYoungOrchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni e diretta dal Maestro Diego Basso. L’Academy, giuria di SanremoYoung, è composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K. L’Academy sarà chiamata nuovamente a giudicare le esibizioni dei giovani cantanti in gara insieme al pubblico, che si esprimerà tramite il televoto, aperto all’inizio della serata e chiuso solo dopo l’ultima esibizione. Anche questa settimana alla SanremoYoung Orchestra, impegnata accanto ai ragazzi nel percorso di preparazione giorno dopo giorno e agli stessi cantanti in gara, sarà chiesto di dare un giudizio. Il peso della valutazione, espressa dall’orchestra e dai cantanti, permetterà al preferito di entrambe, di scalare una posizione nella classifica generale. Ospiti della serata Carlo Conti e Massimo Ranieri. Quest’ultimo, impegnato con la tournée dal titolo “Sogno e son desto”, si esibirà al fianco dei giovani cantanti di SanremoYoung.