CANNA-GATE: L’EX NAUFRAGA GIULIA CALCATERRA ..” MARIJUANA E PRESSIONI DEGLI AUTORI ANCHE NELL’EDIZIONE 2017…” – EVA HENGER: HA FUMATO ANCHE FILIPPO NARDI…

Stando ad un servizio mandato in onda ieri sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) la marijuana e “pilotamenti” vari all’Isola dei Famosi non sarebbero una novità… A testimoniarlo questa volta è Giulia Calcaterra, concorrente dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi. La campionessa di ginnastica ed ex Velina afferma che anche nella scorsa edizione alcuni naufraghi (3/4 a suo dire) avrebbero fumato marijuana durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sull’isola. Inoltre, la Calcaterra racconta che gli autori del programma avrebbero fatto pressioni sui concorrenti per indirizzare il gioco: «All’inizio era molto palese che volessero incitarmi a creare una love story con Simone. Un’altra volta mi hanno detto di non dire davanti alle telecamere che alcuni giochi fossero pilotati, che si favoriva molto Raz Degan (per via dell’audience ndr)… da dentro lo notavamo tutti che era trattato diversamente. Abbiamo visto tutti più volte Raz entrare nella capannina della produzione a rompere le scatole per tutte le cose di cui aveva bisogno. Quando l’abbiamo fatto presente ci è stato detto di non ripeterlo mai più davanti alle telecamere».

Intanto un altro nome si aggiunge al “caso” aperto da Eva Henger e che riguarda l’edizione attualmente in onda, è quello di Filippo Nardi! Il Tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato senza censure l’incontro tra Max Laudadio ed Eva Henger, la quale confessa che anche Filippo Nardi avrebbe fumato marijuana durante il reality. Questo nome si aggiunge a quello di altri naufraghi che, secondo le testimonianze andate in onda lunedì, sarebbero coinvolti nel “canna-gate” insieme a Francesco Monte: Marco Ferri, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta.

Redazione