10/03/2018 – 20:35 #RAI1: BALLANDO CON LE STELLE Milly Carlucci torna in pista dall’Auditoriun Rai del Foro Italiaco per la tredicesima edizione

Sabato 10 marzo, alle 20.35, torna su Rai1 l’appuntamento con l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno: Ballando con le Stelle. Tredici Vip, guidati da vere star internazionali della danza, tredici storie sorprendenti, pronte a regalare al pubblico nuove emozioni: attori, modelli, volti noti della scena televisiva, musicisti che hanno scritto brani indimenticabili, influencer, sportivi, donne dalla personalità dirompente.

Il cast della tredicesima edizione di Ballando con le stelle promette di far scintille. Insieme alla signora della tv Milly Carlucci non poteva mancare l’ironia e lo swing di Paolo Belli. Ma quest’anno, insieme allo storico duo, un terzo protagonista del tutto particolare farà il suo ingresso nello show di Rai1: un robot alto tre metri con il compito di lanciare la pubblicità e interagire con i due conduttori del talent show.

Ballando con le stelle, dopo tredici edizioni, è un programma che sa ancora stupire, innovare, andare oltre lo schermo, entrando nelle case della gente. Perché come diceva sempre Bibi Ballandi, il produttore che per primo ha creduto in questo progetto: “i sogni son desideri… e non si dovrebbe mai smettere di realizzarli”. E Milly Carlucci ha scelto di dedicare l’edizione 2018 proprio a lui. Questi gli ingredienti che terranno i telespettatori incollati allo schermo per dieci imperdibili appuntamenti, alla scoperta del vincitore di Ballando con le stelle 2018.

Incerta la presenza di Valerio Scanu. In una recente intervista rilasciata a Funweek alla domanda :Valerio Scanu ci sarà per gestire in diretta i social del programma?

La Carlucci ha risposto:

“Ci dovrebbe essere. Stiamo chiudendo i contratti proprio in queste ore. Al momento è un so o un nì”.

Anche questa edizione porta, sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico, un cast agguerrito che si sfiderà ogni settimana per raggiungere la meta finale. Le coppie che si contenderanno la possibilità di proseguire il loro cammino, partecipando alla puntata successiva sono: Don Diamont – Hanna Karttunnen; Akash – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Stefania Rocca – Marcello Nuzio; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando; Cristina Ich – Luca Favilla. Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione però di continuare a studiare con grande impegno e costanza.

Molte saranno le prove da affrontare ogni sabato sera, con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla temutissima valutazione della giuria di esperti, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. Non mancheranno a bordo pista le presenze fisse della criminologa Roberta Bruzzone e del direttore Sandro Mayer, sempre pronti con i loro pungenti commenti. L’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e che attraverso il Televoto decreterà di volta in volta la coppia eliminata (chiamando il numero 894.001 da telefono fisso – al costo di euro 0,51 IVA inclusa – oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile – al costo di euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati. Tutti i dettagli sono presenti sul regolamento scaricabile dal sito: http://www.ballandoconlestelle.rai.it).

Si rinnova anche quest’anno lo spazio “Ballerino per una notte”, in cui il protagonista dovrà sottoporsi ad un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore una coreografia da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio e il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara.

Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band che accompagneranno dal vivo l’esibizione dei ballerini.

Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, è attivo il sito del programma: http://www.ballandoconlestelle.rai.it con informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.