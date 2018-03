CANALE5: A “C’è Posta per te” ospiti Greggio e Iacchetti, Belen con Andrea Iannone e Alfonso Signorini

A “C’è Posta per Te” nella puntata di oggi, sabato 10 marzo dello show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ci sarà una divertente ed esilarante sorpresa che coinvolgerà cinque personaggi famosi. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti manderanno la posta a Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Alfonso Signorini. Apriranno la busta per incontrare chi ha scritto?

Sarà un appuntamento imprevedibile quello con l’ottava puntata del people show di Maria De Filippi che per mantenere il primato di ascolti dovrà battere l’agguerrita concorrenza della prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle che si preannuncia rinnovata con la presenza di un robot come terzo conduttore che lancerà la pubblicità e interagirà con i conduttori “umani” e, considerato lo schieramento dell’artiglieria pesante: Belen Rodriguez e Andra Iannone insieme alla simpatia di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti in una parodia dei due, si percepisce che un pò di preoccupazione in casa Mediaset aleggia.

Eppure in una recentissima intervista rilasciata a FunWeek Milly Carlucci assicura: …Non c’è nessun tipo di contrapposizione. La concorrenza la fanno le aziende, perché sono le aziende a fare le strategie di concorrenza schierando i programmi in una certa maniera, mettendo un programma contro un altro. Noi siamo persone che cercano di relazionarsi con il proprio pubblico, facendo il meglio che possiamo per tenerci cari quelli che ci amano.

Redazione