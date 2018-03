CANALE5: A “Verissimo” tra gli ospiti Cristina Chiabotto ed Emma Marrone

A Verissimo, sabato 10 marzo, sarà ospite Emma Marrone, fresca di disco d’oro grazie al suo ultimo album “Essere qui”.

Cristina Chiabotto parlerà per la prima volta in tv di come abbia rivoluzionato la sua vita, dopo la fine della sua lunga relazione con l’attore Fabio Fulco.

Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà in studio: Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti della black comedy ‘Metti la nonna in freezer’, il camaleontico Dario Ballantini e la giornalista Alda D’Eusanio.

Per lo spazio dedicato a ‘L’Isola dei Famosi’ sarà ospite Giucas Casella e in collegamento dall’Honduras l’inviato del reality Stefano de Martino.