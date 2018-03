TV, ALBA PARIETTI: LUCARELLI MI HA CHIESTO 258MILA EURO? CONTRO QUERELO E CHIEDO IO RISARCIMENTO (video)

“Selvaggia Lucarelli mi ha chiesto 258mila euro, ma io ovviamente controquerelo e il risarcimento lo chiedo io”. A parlare è Alba Parietti, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “In tribunale ci sono andata solo per questioni di vita o di morte, ora purtroppo mi toccherà andarci, non so quanto ho speso di avvocati e perdite di tempo su una cosa per me assurda.” Va detto che a ‘Ballando con le Stelle’ tra voi due sono volate parole forti…”Quello era uno show tv, la Lucarelli fa quello di mestiere. Questa storia è ridicola”.



Redazione VIDEO / CLICCA QUI PER A. PARIETTI A UN GIORNO DA PECORA RADIO1 (DAL MIN. 12.21): https://wetransfer.com/downloads/0adc8671fb0f6fdfed78de90042e284120180309152255/f5d9bf4cd7be837f3e72bb8f160bfa7a20180309152256/d52562?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email Redazione