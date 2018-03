CANALE5: ANTICIPAZIONI SU “L’ISOLA DEI FAMOSI 8^ PUNTATA”: VALERIA MARINI NUOVA CONCORRENTE?

Stando alle ultime indiscrezioni su l’Isola dei Famosi nella puntata di oggi, Lunedì 12 marzo 2018 su Canale5 ore 21,10, vedremo lo sbarco in Honduras di Valeria Marini ma non si sa se come ospite o naufraga. Per la Valeriona nazionale sarebbe la terza partecipazione ad un reality show di Canale5 dopo il GFVip e un’edizione dell’Isola condotta da Simona Ventura.

Rincuorati della ripresa di Francesca Cipriani, che ha fatto preoccupare i naufraghi a causa di un malore, accertato poi come un semplice attacco di panico, dai sondaggi sembrerebbe che tra i concorrenti in nomination, Simone, Alessia e Rosa, a rischio di eliminazioni sia una delle due donne con un leggero vantaggio per la Mancini che quindi rischia maggiormente.

