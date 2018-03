BALLANDO CON LE STELLE: GIOVANNI CIACCI …“In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità”.

“Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, è un programma seguito anche in Europa e la prima puntata andata in onda il 10 Marzo ha ottenuto ottimi risultati. Tuttavia alla fine della prima puntata è scoppiata una vera e propria polemica. A renderla nota Giovanni Ciacci, il popolare opinionista e stylist di “Detto Fatto”, che nell’edizione 2018 di Ballando rappresenta la novità perchè per la prima volta il programma ospita una coppia di ballerini dello stesso sesso. Infatti, Ciacci, apertamente omosessuale, per coerenza ha scelto di esibirsi con Raimondo Todaro – “Io ballo con un uomo semplicemente perché sono più a mio agio così” .

Tuttavia come da lui stesso raccontato con sgomento nel corso della puntata “No Problem, W l’Italia”, la trasmissione radiofonica in onda su Rtl 102.5, la sua esibizione in Russia è stata censurata: “In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità”.

Il motivo va ricercato nel fatto che quella che è considerata una vera disciplina abbastanza diffusa nei paesi più “avanzati” del mondo e che in UK è chiamata “dance same sex“, in cui due ballerini possono scambiarsi la guida senza che necessariamente si tratti di un duo gay, a Mosca, il cui governo ha avviato una politica mirata a contrastare la cosiddetta “propaganda gay” non è proprio piaciuta e per questo probabilmente è stata censurata.

Ciacci poi, sempre nel corso dello stesso programma radiofonico, ha dato la sua giustificazione al voto basso che la sua esibizione con Todaro ha ricevuto da parte di Guglielmo Mariotto, uno dei giudici di “Ballando con le stelle”: “Abbiamo avuto lo stesso fidanzato per dieci anni” – “Forse anche per questo c’è astio, Mariotto mi odia un pò”.

