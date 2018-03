Jay-Z e Beyoncé per la prima volta insieme in Italia

Jay-Z e Beyoncé di nuovo insieme sul palco e per la prima volta in Italia. La coppia d’oro dell’hip hop si esibirà a San Siro 6 luglio e all’Olimpico di Roma l’8 luglio con il loro dell’On The Run II Tour II. Il tour inizierà il 6 giugno a Cardiff (Gran Bretagna) e farà tappa in 15 città europee e in 21 città in Nord America. Nell’estate del 2014, Beyoncé e Jay-Z hanno tenuto per 6 settimane una serie di concerti sold-out negli stadi in Nord America con la prima edizione del tour «On the run », terminato a Parigi… I due saliranno sul palco il 6 luglio allo stadio di San Siro di Milano e l’8 luglio allo stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per le due date dell’On The Run II Tour saranno disponibili per gli utenti Tidal e Beyhive dalle 10:00 di mercoledì 14 marzo alle 17:00 di sabato 17 marzo; tramite prevendita Citi dalle 12:00 di mercoledì 14 marzo alle 17:00 di sabato 17 marzo; per gli utenti My Live Nation dalle 10:00 di venerdì 16 marzo alle 17:00 di sabato 17 marzo, tramite vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it e punti vendita autorizzati dalle 10:00 di lunedì 19 marzo.