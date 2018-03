MUSE: Matt Bellamy fonda con Graham Coxon dei Blur una Beatles Tribute Band!

Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che Matt Bellamy dei Muse e Graham Coxon dei Blur avrebbero accompagnato Roger Daltrey degli Who in un concerto benefico per il Teenage Cancer Trust. L’evento si terrà alla Royal Albert Hall di Londra il prossimo 22 marzo e il prezzo dei biglietti, già disponibili all’acquisto, va dalle 38 sterline ad un massimo di 2774 sterline. Ma la vera notizia, in realtà, era un’altra: vale a dire che Bellamy e Coxen si esibiranno con la loro appena nata tribute band dei Beatles, la Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club Band! “Sono molto felice di esibirmi con Matt Bellamy nella mia serata per il Teenage Cancer Trust alla Royal Albert Hall il prossimo 22 marzo“, ha dichiarato Daltrey, come riporta NME: “Matt porterà con sé la sua Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club, che include Graham Coxon dei Blur, per suonare alcuni classici dei Beatles. È il loro primo concerto nel Regno Unito e sarà una cosa molto divertente!”.

