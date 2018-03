NEWS MUSICALI : LE VIBRAZIONI – COEZ – VALERIO SCANU

Dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2018 parte dal New Age Club di Roncade (TV) il 16 marzo 2018 il tour de Le Vibrazioni.

A seguire:

23/Marzo Nonantola (MO) @ Vox

Nonantola (MO) @ Vox 3-4/Aprile – Roma @ Quirinetta,

5/Aprile – Napoli @ Casa della Musica,

6/Aprile – Bari @ Demodè

12/Aprile – Messina @ Teatro V.Emanuele

13/Aprile – Palermo @ Teatro Golden

14/Aprile – Catania @ Land

19/Aprile – Firenze @ Teatro Flog

20/Aprile – Novara @ Phenomenon,

24/Aprile – Trezzo sull’Adda @ Live [Facebook]

Le luci della città è il titolo del nuovo singolo di Coez in uscita venerdì 16 marzo 2018

Ed Io è il titolo del nuovo singolo di Valerio Scanu, scritto da Tony Maiello (già autore per Giorgia, Laura Pausini, Francesco Renga e Simonetta Spiri). La canzone sarà disponibile in download e in rotazione radiofonica da venerdì 16 marzo 2018. Il disco esce in contemporanea con l’atteso libro Giuro di dire la verità dalla A a Zia Mary che sarà presentato domani 15 Marzo alla Mondadori_Milano prima data dell’instore tour per la presentazione del libro.

