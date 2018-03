16/03/2018 – 21:25 #RAI1: SANREMOYOUNG… RUSH FINALE La finalissima, con Europe, Ted Neeley, Michele Bravi, Gino Paoli, Kolors

In diretta dalsi disputerà ladella prima edizione diil teen talent dicondotto dagià campione di ascolti del prime time italiano grazie alle quattro serate precedenti. Sul palco, i 4 giovanissimi cantanti dimostreranno il loro talento duettando conreduci dall’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana,a solo un anno dalla loro partecipazione a Sanremo etornato quest’anno sul palco dell’Ariston in qualità di super ospite.canterà il singolo doppio disco di platino Il Diario degli errori, il trio pop rock deiporterà sul palco l’ultimo successo Frida (Mai, Mai, Mai),presenterà un medley delle sue celebri hit Volevo te e Partiti adesso efarà lo stesso con due delle sue canzoni più famose Una lunga storia d’amore e Il cielo in una stanza.band hard rock svedese capitanata da Joey Tempest, attesissimi sul palco dell’Ariston per la Finalissima. I membri del gruppo icona della scena musicale degli anni ‘80, celebri per la hit The Final Countdown, si esibiranno in un appassionante live., celeberrimo protagonista del musical Jesus Christ Superstar, che tornerà in Italia per due imperdibili date a maggio, canterà al fianco dei 4 finalisti che saranno poi giudicati dall’Accademy.Anche per l’imperdibile Finalissima, l’Academy, la giuria di SanremoYoung composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K, avrà un ruolo fondamentale nel decretare il talento più meritevole. Oltre all’Academy, anche il pubblico avrà importante voce in capitolo e sarà chiamato ad esprimere il proprio giudizio attraverso il meccanismo del televoto, che resterà aperto durate tutte le esibizioni. Arriveranno al match finale solo due cantanti e il vincitore sarà premiato da, icona della storia della televisione italiana e del Festival di Sanremo stesso, di cui ha condotto 13 fantastiche edizioni, conquistando il record indiscusso.

