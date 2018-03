E’ USCITO “ED IO” IL NUOVO SINGOLO DI VALERIO SCANU

Valerio Scanu è tornato sulle scene musicali con un nuovo singolo dal titolo “ED IO“, in radio e download da oggi 16 marzo 2018 – il brano, che è stato composto da Simonetta Spiri e da Tony Maiello, è anche un videoclip, altrettanto emozionante

Ed io è disponibile su iTunes Link https://itunes.apple.com/it/album/ed-…

ED IO è la possibilità di un legame spirituale e reciproco tra l’Onnipotente e la fragile creatura umana… Il dubbio che si staglia nell animo di ogni essere vivente, quello ancestrale dello spogliarsi della propria armatura per raggiungere e toccare le corde del divino, si risolve con l’immagine accecante di una cometa nel cielo: una stella più luminosa di tutte le altre perché fiera di portare in grembo l’Amore tra un Figlio e un Padre che si donano senza remore e limiti.

Testo

Quante volte ho pensato di parlarti in tutti questi miei silenzi

E lo so che non hai il tempo di ascoltarmi, se sono l’ultimo tra i tuoi impegni

Ma mi piace immaginare che lassù c’è qualcuno che saprà capirmi

Anche quando mancheranno le parole e le paure si faranno avanti

Sono tante quelle cosa che non ti ho mai detto e che mi porto dentro

Troppe da poterne sopportare ancora il peso mentre tutto il fondo

Ed io

Ma come ho fatto a non accorgermi che l’unico problema ero Io

Che mi nascondo dentro al mio universo, come una stella appena nata che si sente persa

Ed io, ma come fai a non capire che ogni singolo mio sbaglio è anche il tuo

E anche stanotte forse non hai tempo

Ed Io mi perdo ancora in questo cielo immenso

Ho lasciato la mia vita in tante storie, ho cerca di essere migliore

perché so quanto è difficile provare a non sentirsi mai un errore

Ma l’amore, l’amore che mi piega, l’amore che non ha difesa

Riesce sempre a superare le paure e a curare ogni mia ferita

Che in mezzo a questo cielo non importa mai a nessuno se non sei al centro

Ma anche la più piccola cometa quando cade sa lasciare il segno

Ed io

Ma come ho fatto a non accorgermi che l’unico problema ero Io

Che mi nascondo dentro al mio universo, come una stella appena nata che si sente persa

Ed io, ma come fai a non capire che ogni singolo mio sbaglio è anche il tuo

E anche stanotte forse non hai tempo

Ed Io mi perdo ancora in questo cielo immenso

Ed io che sono sempre io anche se il tempo cambia

Ed io che cerco il tuo sorriso in mezzo a questa nebbia

E passeranno gli anni, passerà l’inverno

Mentre mi perdo ancora in questo cielo immenso

E ci ritroveremo in questo cielo immenso

Attualmente Valerio Scanu è impegnato con l’instore tour per la presentazione del suo libro autobiografico “Giuro di dire la verità dalla A alla zia Mary” presentato ieri 15 marzo, per la prima volta e con successo alla Mondadori di Milano e oggi 16 marzo alla Discoteca Laziale di Roma, per proseguire poi: il 19 a Fico Eataly World di Bologna, il 20 alla Mondadori di Carpi, il 21 alla Feltrinelli di Verona, il 22 alla Mondadori di Carrara, il 26 alla Feltrinelli di Perugia, il 27 alla Mondadori di Frosinone, il 28 a Mooks Mondadori di Napoli e il 29 marzo alla Feltrinelli di Pescara.

Redazione

Redazione